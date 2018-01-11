В Сирии анонсировали бойню всех против всех

В битве за важный стратегический объект в Сирии — авиабазу Абу ад-Духур — будут участвовать боевики нескольких террористических группировок, включая «Исламское государство» (ИГ), а также правительственные войска. Об этом сообщает новостное агентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

«Будет неминуемая бойня в формате "все против всех"», — отмечает агентство.

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11 января стало известно, что боевики ИГ убили трех военных сирийской армии и захватили еще пятерых. По словам джихадистов, они совершили нападение в окрестностях авиабазы. Незадолго до этого они заявили, что «смогли сломить оборону протурецких боевиков и тоже включились в гонку за Абу Духур».

При этом сирийские военные утверждают, что полностью выбили боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе «Джабхат ан-Нусры») с авиабазы, однако на самом деле бои только начинаются, поэтому в битве за важный стратегический объект будут участвовать три стороны, отмечает Directorate 4.

10 января сообщалось, что сирийские военные близки к созданию так называемого котла на границе провинций Идлиб, Хама и Алеппо вблизи аэродрома Абу-эд-Духур. Если армейские подразделения замкнут кольцо, то в окружении окажутся враждующие между собой боевики «Исламского государства» и ХТШ.

«Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» запрещены в России.

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