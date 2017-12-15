Террористы объявили мобилизацию для борьбы с террористами

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), объявили мобилизацию мужского населения из-за тяжелого положения на фронтах в Сирии. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Как следует из опубликованного группировкой заявления, в частности, «Тахрир аш-Шам» призывает присоединиться к джихаду на юге Алеппо, где в настоящее время развернуто наступление сирийских правительственных войск и их союзников. Кроме того, группировка надеется перебросить новые силы на север от города Хама, где ее позиции атакуют боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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При этом призыву не подлежат люди, занятые в сфере здравоохранения, образования и строительства, а также те, кто не знаком с военным делом.

Как отмечает канал, правительственные войска уже несколько недель продвигаются с боями к аэродрому Абу ад-Духур, который располагается на территории, контролируемой «Тахрир аш-Шам». При этом боевики несут существенные потери.

В ноябре сообщалось, что бойцам «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), входящей в состав «Тахрир аш-Шам», удалось захватить принадлежащий сирийской армии танк Т-62, поставленный Россией. Это произошло во время боев за село Мустариха в провинции Хама, в шести километрах от которого находится аэродром Абу ад-Духур.

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