Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), заявили о подрыве колонны с российскими военными в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

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Джихадисты объявили, что оставили на пути следования колонны заминированный автомобиль. Как считают в «Тахрир аш-Шам», в результате диверсии есть жертвы среди российских и сирийских военных, также повреждено несколько бронетранспортеров.

Отмечается, что официальных данных об этом нет.

Военный источник рассказал Al-Masdar News, что в Латакии действительно произошел взрыв, но не в результате диверсии боевиков. По его информации, причиной стал случайный сброс российским самолетом подвесного топливного бака перед посадкой на авиабазе Хмеймим. Собеседник издания подчеркнул, что никто не пострадал.