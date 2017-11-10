Шойгу отчитался о взрывах смертников в Сирии

Число террористов-смертников в Сирии резко возросло по мере уменьшения территории, подконтрольной группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС.

«К сожалению, огромный объем и огромные площади заминированы. Мало того, здесь нельзя не отметить, что с каждым днем с уменьшением территории концентрации боевиков кратно увеличивается количество смертников», — заявил российский министр. По его словам, они или пешком, или на «джихадмобилях» и мотоциклах прорывают линию фронта и совершают самоподрывы.

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«У нас бывают дни, когда количество их доходит до 16-18 в день. Это только те, кто без техники. На технике, на бронетехнике их количество бывает до восьми машин в день на разных направлениях», — подытожил Шойгу. Он подчеркнул, что для борьбы с такими смертниками-«истишхадиями» созданы специальные отряды.

Ранее 8 ноября сообщалось, что сирийская армия окружила город Абу Камаль — последний оплот террористов ИГ — и начала входить на его территорию.

Однако, по данным Telegram-канала Directorate4, сирийские войска подошли к городу с запада, а на востоке от города (левый берег Евфрата) их нет — они увязли в боях восточнее Маядина и не могут продвинуться к Абу Камалю. На юге войска Сирии соединились с иракскими силами, и им потребуется время, чтобы подойти к городу.