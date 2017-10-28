Американская коалиция приготовилась к взятию города с руководством ИГ внутри

Коалиция во главе с США, ведущая борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) готовится к наступлению на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, куда, по их данным, передислоцировалось руководство боевиков. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

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Согласно его словам, после освобождения иракского Мосула и сирийской Ракки Абу-Камаль стал главным оплотом террористов.

При этом он не смог сказать, сколько времени займет полный разгром отрядов ИГ, но отметил, что боевики признают поражение, уходят и сдаются.

17 октября сообщалось, что Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков группировки «Исламское государство». Отмечалось, что одной из важнейших задач США является недопущение возвращение восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана. Кроме того, в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.