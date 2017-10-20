Сирийцы рассказали о будущем освобожденной «столицы» ИГ

Сирийский город Ракка и его окрестности станут частью децентрализованной Сирии. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление поддерживаемых США военных формирований — «Демократических сил Сирии» (ДСС).

«Мы обещаем защищать границы провинции от всех внешних угроз, и мы подтверждаем, что будущее провинции Ракка будет определяться ее народом в рамках децентрализованной демократической Сирии с федеративным устройством», — говорится в заявлении представителей ДСС.

Материалы по теме Друг у ворот Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения

17 октября стало известно, что арабо-крудские отряды «Демократических сил Сирии» полностью очистили от боевиков Ракку, самопровозглашенную столицу террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Террористы захватили этот город в 2013 году. Освобождение Ракки считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

