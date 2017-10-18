США рассказали о своих планах в Сирии после взятия «столицы» ИГ

После освобождения сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Вашингтон намерен оказывать помощь сирийцам. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Мы будем работать с партнерами (...). Следующим нашим шагом станет доставка гуманитарной помощи, разминирование города, восстановление инфраструктуры», — пояснила дипломат.

17 октября сообщалось, что Ракка, долгое время бывшая самопровозглашенной «столицей» ИГ, полностью очищена от террористов. В данный момент город контролируется бойцами курдского ополчения пешмерга.

За день до этого телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что у президента США Дональда Трампа нет четкой стратегии относительно действий Вашингтона в Сирии после взятия Ракки.

Террористы захватили этот город в 2013 году. Освобождение Ракки считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.