Раскрыто число жертв кровопролитной битвы за «столицу» ИГ

Общее число жертв четырехмесячных боев за сирийский город Ракка составило 3250 человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.

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По информации организации, в это число входят 1130 гражданских лиц, 270 из которых — дети. Остальные погибшие — боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и бойцы отрядов ополчения, участвовавших в штурме города.

Ранее 17 октября сообщалось, что Ракка, долгое время бывшая самопровозглашенной «столицей» ИГ, полностью очищена от террористов. В данный момент город контролируется бойцами курдского ополчения пешмерга.

Террористы захватили Ракку в 2013 году. Освобождение этого города считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.