СМИ узнали об отсутствии у США плана действий в Сирии после освобождения Ракки

Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что освободить Ракку бойцы коалиции во главе США могут уже к концу октября. В то же время в администрации Дональда Трампа нет ясности относительно того, каким образом Вашингтон должен действовать в Сирии дальше.

Одной из важнейших задач США является недопущение возвращение восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана. Кроме того, в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.

Члены администрации Трампа, придерживающиеся консервативных убеждений, например, постпред США при ООН Никки Хейли, полагают, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть пост. Другая часть американского истеблишмента видит в Асаде единственного человека, который не позволит Сирии превратиться в «черную дыру, которая поглотит значительную часть региона».

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Также отмечается, что факт ухудшения отношений США с Турцией вкупе с растущим влиянием России и Ирана может нанести серьезный удар по усилиям по стабилизации Сирии после завершения операции в Ракке. Кроме того, некоторые чиновники в Белом доме полагают, что Сирия не должна восприниматься в Вашингтоне исключительно как место, в котором сошлись интересы США и Ирана. Из-за такой позиции, пишет NBC News, в Вашингтоне нет осознания всей жестокости конфликта.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что оставшиеся в городе террористы ИГ и блокированные ими мирные жители смогут покинуть Ракку. По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, 14 октября отмечал, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства». Освобождение этого города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.