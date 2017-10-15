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Коалиция во главе с США позволила боевикам ИГ эвакуироваться из Ракки

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В штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что бойцы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) и мирные жители Ракки смогут покинуть город. Об этом сообщает Associated Press.

Указывается, что руководители племен обратились к американской коалиции и руководству «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) с просьбой позволить эвакуацию (в том числе и боевикам ИГ), дабы избежать дальнейшего кровопролития.

Они заметили, что эвакуация террористов позволит спасти жизни мирных жителей, которых боевики используют в качестве живых щитов. На прошлой неделе в городе насчитывалось 4 тысячи мирных жителей, отмечает агентство.

«Обсерватория по правам человека в Сирии» сообщила Associated Press, что договоренности о выходе из города иностранных боевиков достигнуто не было. По словам представителя курдских отрядов, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, в субботу отмечал, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.

При этом американская коалиция утверждает, что не участвовала в дискуссии относительно соглашения об эвакуации, однако считает, что оно позволит спасти жизни мирных жителей, дав СДС и коалиции возможность уничтожить боевиков в Ракке с меньшим риском потерь среди гражданского населения.

13 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что Ракка, считавшаяя главным оплотом ИГ, полностью освобождена от боевиков. Источники телеканала отмечали, что оставшиеся в городе террористы приняли решение сдаться бойцам «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF). На следующий день эта информация была опровергнута штабом международной антитеррористической коалиции во главе в США. Отмечалось, что за последние сутки около 100 находившихся в Ракке боевиков сдали оружие и были вывезены из города, однако в ближайшее время бои с террористами будут продолжаться.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства». Освобождение этого города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

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