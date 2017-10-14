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Коалиция США опровергла информацию о полном освобождении сирийской Ракки

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В штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опровергли появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о полном освобождении сирийского города Ракка. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Reuters.

Как заявил представитель коалиции Райан Диллон (Ryan Dillon), за последние сутки около 100 находившихся в Ракке боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сдали оружие и были вывезены из города, однако в ближайшее время бои с террористами будут продолжаться.

«Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, к которым, на наш взгляд, ИГ потерпит полное поражение», — отметил Диллон.

Его слова подтвердили и представители сирийских курдов. «В Ракке продолжаются бои. ИГ на грани поражения. Сегодня или завтра город может быть освобожден», — заявил Reuters представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд.

По данным Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов, ночью самолеты ВВС США наносили по городу удары, однако к утру в небе над Раккой остались только разведывательные беспилотники.

При этом вооруженные боевики ИГ, их семьи и мирные жители по-прежнему остаются в городе, отмечает Directorate 4. В настоящее время в Ракку прибыли десятки грузовиков и автобусов из местности Рафака, которые должны будут вывезти всех согласившихся покинуть город. Отмечается, что ряд джихадистов из стран СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что сирийский город Ракка, считавшийся главным оплотом ИГ, полностью освобожден от боевиков. Источники телеканала отмечали, что оставшиеся в городе террористы приняли решение сдаться бойцам «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF).

О начале финального штурма в СДС объявили 8 октября. Руководство организации утверждало, что исламисты взяли в заложники гражданских лиц и прикрывались ими как живым щитом. Наступление также было затруднено из-за снайперов, которые вели прицельный огонь из укрытий по штурмующим. 1 сентября сообщалось, что бойцы СДС освободили от боевиков ИГ исторический центр Ракки. Штурм населенного пункта продолжается с июня.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства». Освобождение этого города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

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