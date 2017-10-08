Командование СДС объявило о начале решающего штурма позиций ИГ в Ракке

Командование Сирийских демократических сил (СДС, SDF) объявило о начале решающего штурма позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в городе Ракка. Об этом сообщает Reuters.

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По словам офицеров СДС, исламисты взяли в заложники гражданских лиц, прикрываясь ими как живым щитом. Наступление также затруднено из-за снайперов, ведущих прицельный огонь из укрытий по штурмующим.

Кроме того, боевики создали целую сеть скрытых коммуникаций, в том числе подземных. На вероятных направлениях атаки они установили различные ловушки.

1 сентября сообщалось, что бойцы СДС освободили от боевиков ИГ исторический центр Ракки. Штурм города продолжается с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. Самолеты коалиции регулярно наносят удары по городу, приводящие к гибели десятков мирных жителей.