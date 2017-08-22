В Ракке погибли 78 мирных жителей при ударах американской коалиции

В результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, за сутки в сирийском городе Ракка погибли 78 мирных жителей. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает агентство SANA.
При налетах серьезные повреждения получили жилые дома и несколько объектов городской инфраструктуры.
Ранее 22 августа агентство Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило как минимум о 42 гражданских, погибших при бомбардировках города. Среди жертв — 19 детей.
Всего, по данным правозащитников, с начала операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ее жертвами стали 170 мирных жителей.
Штурм города идет с июня. Его освобождение считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.