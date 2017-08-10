Курды сообщили об окружении боевиков ИГ в центре Ракки

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) окружены в центре сирийского города Ракка. Об этом сообщает Reuters.

«Мы уже очистили от них примерно половину старого города и сейчас наступаем по всем направлениям», — рассказал 25-летний Хаваль Габар, командир одного из отрядов курдской милиции, участвующих в боях за Ракку. «Еще два дня назад тут был узкий коридор, сейчас он уже перерезан, мы наступаем на районы Мансур и Рашид», — добавил он.

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По оценке курдских командиров, в Ракке окружены от 600 до 1000 боевиков, в основном иностранцы, а также около 50 тысяч мирных жителей. Потери исламистов составляют в среднем 10-15 человек в день. Зачистка города займет три-четыре месяца. Главная проблема — многочисленные мины, расставленные боевиками, а также использование смертников на машинах, набитых взрывчаткой. Большой проблемой, по словам курдов, являются снайперы из Чечни.

Ракка — захваченный ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии.