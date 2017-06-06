Отряды «Демократических сил Сирии» подошли к Ракке

Отряды поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF) вышли к восточной окраине Ракки — так называемой столицы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию «Сирийской обсерватории по правам человека».

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По сообщению агентства, сейчас на восточной окраине города идет бой. Подразделения SDF атакуют также военную базу ИГ на севере Ракки. По словам официального представителя SDF, большую роль в успехе наступления сыграли США и их союзники: ВВС коалиции наносили удары по отрядам ИГ, а их пехотинцы сражались бок о бок с бойцами «Демократических сил Сирии».

Ракка — захваченный боевиками ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии.