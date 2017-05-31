Лавров посетовал на недостаток координации при освобождении «столицы ИГ»

Решение воюющих в Сирии курдских сил выпустить из города Ракка — де-факто «столицы» запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) — желающих спастись бегством джихадистов свидетельствует о недостатке координации воюющих против исламистов коалиции. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает «Интерфакс».

По его словам, российские силы засекли выходящую из города колонну и атаковали ее. «И так будет всегда, если игиловцы будут замечены где бы то ни было на сирийской территории. И они, и их базы, и их тренировочные лагеря являются легитимными целями», — подчеркнул он.

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27 мая РИА Новости со ссылкой на источники в российском министерстве обороны сообщило, что боевики ИГ договорились с осаждающими Ракку курдами о выходе из города.

«По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ достигнута договоренность об открытии для них безопасного "южного коридора". Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры», — сообщил собеседник агентства.

Пальмира — сирийский город, который находился под контролем ИГ с мая 2015 года. Он был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру, после чего для участия в разминировании города в Сирию были отправлены российские саперы.