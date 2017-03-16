Новый отряд российских саперов прибыл разминировать Пальмиру

Очередное подразделение свободного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России прибыло в Сирию для участия в разминировании города Пальмиры. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили агентству «Интерфакс» в Минобороны России.

По данным ведомства, в операции примут участие свыше 150 специалистов, 17 единиц специальной техники и кинологическое подразделение с минно-разыскными собаками.

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В министерстве отметили, что в первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города: больницам, объектам водо- и электроснабжения, а также историческую часть Пальмиры.

Как отмечает агентство, в этом сирийском городе впервые будут испытаны на практике «перспективные образцы поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов».

Пальмира находилась под контролем боевиков ИГ с мая 2015 года. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру. В настоящее время правительственные силы продолжают наступление на позиции боевиков к востоку от города.