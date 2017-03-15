СМИ сообщили о взятии сирийской армией под контроль высоты к востоку от Пальмиры

Сирийская армия взяла под контроль стратегическую высоту Джабаль аль-Мустадира, расположенную к северо-востоку от Пальмиры. Об этом в среду, 15 марта, сообщает ливанский телеканал «Аль-Манар». Его цитирует РИА Новости.

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Остатки бандформирований террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) были выбиты со своих позиций и близлежащих районов.

Отмечается, что неподалеку расположено газовое месторождение Мустадира, которое может стать следующей целью правительственных сил.

Пальмира находилась под контролем боевиков ИГ с мая 2015 года. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру. В настоящее время правительственные силы продолжают наступление на позиции боевиков к востоку от города.

