Российских саперов отправили разминировать Пальмиру

Сотрудники Международного противоминного центра Вооруженных сил России в ближайшие дни прибудут в Пальмиру для помощи сирийским коллегам в разминировании исторических объектов города. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил руководитель Центра по примирению сторон в Сирии Алексей Ким.

Прибытие саперов ожидается в ближайшее время.

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Как информирует агентство, ранее о планах подключить к работам в Пальмире саперов Международного противоминного центра сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в данный момент разминирование города ведут сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами.

После первого освобождения Пальмиры, 29-30 марта 2016 года, в город были переброшены две группы российских саперов. Они завершили работу в городе в конце мая. За это время ими обезврежено 19 тысяч взрывоопасных предметов и очистили 116 километров дорог.

Пальмира была отбита у боевиков-исламистов в марте 2016 года, однако в декабре сирийская армия была выбита из города скоординированной атакой. Город был возвращен только в ходе нового сирийского наступления в начале марта 2017 года.