Отступившие из Пальмиры боевики ИГ подожгли газовое месторождение

Отступившие из сирийского города Пальмира боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) подожгли газовое месторождение неподалеку. Кадры с места событий публикует Ruptly.

2 марта 2017 года вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по освобождению Пальмиры. Этот город уже освобождали от боевиков в марте 2016 года, однако в декабре им снова удалось взять его под свой контроль. Первый раз террористы заняли Пальмиру в мае 2015-го.

