СМИ сообщили о выводе боевиков «Исламского государства» из Пальмиры

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покидают сирийский город Пальмира. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает AlMayadeen.

Отмечается, что экстремисты вывели свои силы из большей части города, заминировав дома и дороги.

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Как передает ТАСС со ссылкой на газету Al-Watan, ранее сообщалось, что сирийские войска от центральной части Пальмиры отделяет всего километр. Бои с экстремистами шли в юго-западных районах города.

27 февраля стало известно, что подразделения сирийских правительственных войск при поддержке союзных сил ополчения выбили террористов ИГ со стратегически важной высоты 939,5 в районе Пальмиры.

Наступление под Пальмирой началось в середине января и после паузы возобновилось 6 февраля. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре они отбили его назад.