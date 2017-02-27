Сирийские войска заняли господствующую высоту в районе Пальмиры

Подразделения сирийских правительственных войск при поддержке союзных сил ополчения выбили террористов «Исламского государства» со стратегически важной высоты 939,5 в районе Пальмиры. Об этом сообщает агентство SANA.

По словам военного источника, в ходе операции было ликвидировано большое количество террористов ИГ вместе с оружием, боеприпасами и транспортными средствами.

На прошлой неделе армейские подразделения совместно с союзниками в ходе наступления восстановили контроль над несколькими деревнями в этом районе.

В середине февраля сообщалось, что до Пальмиры правительственным войскам осталось 20 километров. С 7 февраля подразделениями сирийской армии был установлен контроль над территорией площадью 22 квадратных километра, освобождены населенные пункты Эль-Кулейбе и Киркук, а также окружающие господствующие высоты.

Материалы по теме Между Пальмирой и не Пальмирой Что делать сирийской армии после штурма Алеппо

Наступление сирийской армии ведется при поддержке авиагруппы ВКС России, развернутой в республике.

Наступление под Пальмирой началось в середине января 2017 года и после паузы возобновилось 6 февраля. Город был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре они отбили его обратно.

«Исламское государство» внесено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.