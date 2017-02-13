В Минобороны рассказали о наступлении сирийской армии на Пальмиру

В ходе наступления сирийских правительственных сил на Пальмиру уничтожено свыше 200 боевиков, до города осталось 20 километров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны России.

«С 7 февраля подразделениями сирийской армии установлен контроль над территорией площадью 22 квадратных километра, освобождены населенные пункты Эль-Кулейбе и Киркук, а также окружающие господствующие высоты», — рассказали в ведомстве.

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Наступление ведется при поддержке авиагруппы ВКС России, развернутой в Сирии. За прошедшую неделю на этом направлении российские самолеты совершили более 90 боевых вылетов.

Как сообщается, подразделения сирийских правительственных войск уничтожили более 180 объектов боевиков, в том числе свыше 60 опорных пунктов, 15 складов с вооружением, боеприпасами и техникой, 43 единицы бронетехники и вооруженных пулеметами джипов.

Наступление под Пальмирой началось в середине января и после паузы возобновилось 6 февраля. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре они отбили его назад.