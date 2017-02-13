Песков понадеялся на освобождение Пальмиры от варваров

В Кремле выразили надежду на скорое освобождение древней Пальмиры от террористов, которые продолжают разрушать объекты исторического наследия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 февраля.

«К сожалению, варвары-террористы продолжают действовать на разрушение памятников человеческой цивилизации, это вызывает сожаление. И мы надеемся, что рано или поздно все-таки удастся эти исторические места освободить от этих, — которых нельзя даже назвать людьми, — именно от этих варваров», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал видеодоказательства уничтожения боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) объектов историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры, опубликованные Минобороны РФ.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у российской стороны планы активизировать боевые действия в этом районе с целью защитить город, Песков ответил, что не может информировать СМИ «о вопросах тактики и стратегии ведения операции в Сирии».

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российский беспилотник зафиксировал разрушенные террористами в январе этого года главные достопримечательности сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон.

На кадрах видео, размещенного на сайте ведомства, видны взорванные боевиками центральная часть театра — просцениум — и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.

Кроме того, дроны сняли новую активизацию принадлежащих группировке грузовиков возле Пальмиры. Это, по мнению представителей Минобороны, свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением.

Боевики вновь захватили сирийский город в декабре прошлого года после отступления правительственных войск.

В конце марта 2016-го сирийская армия при поддержке российских войск освободила Пальмиру от ИГ. За время оккупации был нанесен значительный ущерб многим культурным объектам, входящим в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.