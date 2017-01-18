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Генштаб рассказал о планах ИГ взорвать исторические памятники в Пальмире

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Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» перебрасывают оружие, взрывчатку и живую силу в направлении Пальмиры. Об этом в среду, 18 января, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает ТАСС.

«Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе», — добавил он.

По словам Рудского, переброс оружия и взрывчатки в Пальмиру, Дейр-Эз-Зор, а также приграничный с Турцией город Эль-Баб связан с действиями возглавляемой США коалиции под иракским городом Мосул. Они, по мнению генерала, свелись к выдавливанию значительных сил ИГ в восточную часть Сирии.

В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Российские специалисты позже участвовали в разминировании города. Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.

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