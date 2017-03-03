Силовые структуры
 

СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру

Перейти в «Мою Ленту»

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский генерал, который ранен в Сирии.

По информации издания, Милюхин подорвался на мине около недели назад, он потерял обе ноги и глаз.

На месте пострадавший получил первую помощь, однако после ухудшения состояния здоровья его перевезли в Москву — Милюхина спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко. «Он у нас», — подтвердили «Фонтанке» в медучреждении в пятницу, 3 марта, отказавшись раскрыть какие-либо детали.

Порталу INFOX.ru в приемном отделении Бурденко сказали, что Милюхин находится в реанимации, врачи пытаются его стабилизировать.

Оперативного комментария в Минобороны России «Ленте.ру» получить не удалось.

В штабе Западного военного округа INFOX.ru заявили, что Милюхин является подчиненным генерал-полковника Андрея Картаполова — командующего российской группировкой в Сирии. По данным портала, в непосредственные обязанности Милюхина входили разработка боевых операций и контроль за их выполнением.

Ему было присвоено звание генерал-майора указом президента России в декабре 2015 года.

2 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по взятию Пальмиры. Этот город уже был освобожден от боевиков в марте 2016 года, однако в декабре им снова удалось взять его под свой контроль. Первый раз террористы заняли Пальмиру в мае 2015-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой
Российский генерал в Сирии потерял обе ноги при взрыве мины
Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры
Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве на фугасе
Последние новости
Суд заочно арестовал уехавшего на Украину бывшего депутата Вороненкова
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
Солист «Песняров» травмирован на съемках клипа
Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
ДНР включила вещание своих и российских каналов на Украину
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:08 2 марта 2017

Взлом и посадка

Монолог полицейского о борьбе с хакерами
18:57 28 февраля 2017

Массовая драка полиции с махачкалинцами попала на видео

15:37 Сегодня

СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск

13:33 21 февраля 2017

Задолжавшего зарплату строителям Восточного бизнесмена задержали во Внуково

Силовые структуры
 — 
00:13 Сегодня

След клином сошелся

Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
14:35 Сегодня

Главу столичной управы Перово арестовали по обвинению в мошенничестве

20:11 21 февраля 2017

Застреливший инструктора подросток оказался сторонником «Правого сектора»

14:46 Сегодня

Эксперты рассказали о резком росте возможностей США в первом ядерном ударе

Силовые структуры
 — 
00:05 25 февраля 2017

Мне хардбольно

Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
13:23 Сегодня

Опубликована первая видеозапись стрельб иранских С-300ПМУ-2 «Фаворит»

16:16 20 февраля 2017

Верховный суд запретил заключенным СИЗО хранить музыкальные инструменты

14:02 Сегодня

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» начнутся до июля 2017 года

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой
Машины из императорского гаража покажут в Сокольниках
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
В Кремле согласились с мнением Трампа о тотальной охоте на ведьм
Сенаторы предложили уточнить диапазон дат президентских выборов
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Король Саудовской Аравии освоил селфи во время азиатского турне
Могерини встретили пророссийскими лозунгами в парламенте Сербии
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
Колонна проституток прошла маршем по Киеву
Порошенко обвинил кричащих «Геть!» в желании раскачать лодку
ДНР объявила Киеву о блокаде
В Киеве предложили запретить ввоз угля из России
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Из России с помощью завышения цен в 2016 году вывели 9 миллиардов рублей
Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины
Министр торговли США пообещал быть агрессивным
Минэнерго Украины выступило за запрет российского угля
Александр Бирман: Будьте идеалистами — требуйте достижимого
Почему Борис Титов занялся охранниками
Минфин раскрыл новые планы по скупке валюты
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Фонд «Сколково» и РВК создадут совместный проект
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Правительство передумало продавать настойку боярышника по рецепту
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
«Альфа-банк» и «Сбербанк» реструктурировали задолженность «Интегры»
«Нафтогаз» пригрозил засудить Одесский завод за возобновление работы
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру
Главу столичной управы Перово арестовали по обвинению в мошенничестве
Эксперты рассказали о резком росте возможностей США в первом ядерном ударе
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Эмбрион впервые вырастили вне утробы матери
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Хищную подводную «венерину мухоловку» показали на видео
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Компьютер смог обыграть профессиональных игроков в покер
НАСА спасло станцию MAVEN от столкновения со спутником Марса
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Хабиб Нурмагомедов «Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»
Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
Переигровка скандального матча по бенди завершилась без автоголов
В WADA задумались о включении кофеина в список запрещенных препаратов
«Спарте» и «Сомали» предложили опробовать «Донбасс Арену»
Австриец и американец обошли Фуркада в спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Кержаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на инцидент с Кокориным
Все материалы
Культура
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
Солист «Песняров» травмирован на съемках клипа
Род Стюарт извинился за видео из пустыни в стиле ИГ
У Панайотова появилась идея насчет песни для «Евровидения» в Киеве
СМИ сообщили о выписке Караченцова из НИИ Склифосовского
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
ДНР включила вещание своих и российских каналов на Украину
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки
«Кто-то выдернул интернет из розетки»
Как американцы выживали без доступа к сети
Причиной «конца интернета» стала опечатка инженера
Нырнувший в мазут и пожалевший об этом россиянин прославился в интернете
Все материалы
Ценности
Снова здорово
Что еще вернулось в моду, кроме Nokia 3310
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Nike впервые выпустил одежду для полных женщин
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Lamborghini предложила кроссовки за 400 долларов
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в Крыму на четверть
Из испанского ресторана за минуту сбежали 120 не оплативших счет клиентов
Туристам в Техасе предложили покататься на советском танке
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабского Vogue
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
В Палестине в возрасте 40 лет умерла предполагаемая мать 69 детей
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
Все материалы
10 опций, которые должны быть в каждой машине
Полезные штуки, которые позарез нужны каждому покупателю новой машины
BMW и суперкары: история тюнинг-ателье Hamann
Ателье Hamann — детище талантливого гонщика, ставшее синонимом качества
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Полный привод атакует
Четыре ведущих колеса — только для войны и фермеров? Почему все изменилось
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
К спин-оффу Top Gear присоедился комик
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы