СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский генерал, который ранен в Сирии.

По информации издания, Милюхин подорвался на мине около недели назад, он потерял обе ноги и глаз.

На месте пострадавший получил первую помощь, однако после ухудшения состояния здоровья его перевезли в Москву — Милюхина спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко. «Он у нас», — подтвердили «Фонтанке» в медучреждении в пятницу, 3 марта, отказавшись раскрыть какие-либо детали.

Порталу INFOX.ru в приемном отделении Бурденко сказали, что Милюхин находится в реанимации, врачи пытаются его стабилизировать.

Оперативного комментария в Минобороны России «Ленте.ру» получить не удалось.

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В штабе Западного военного округа INFOX.ru заявили, что Милюхин является подчиненным генерал-полковника Андрея Картаполова — командующего российской группировкой в Сирии. По данным портала, в непосредственные обязанности Милюхина входили разработка боевых операций и контроль за их выполнением.

Ему было присвоено звание генерал-майора указом президента России в декабре 2015 года.

2 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по взятию Пальмиры. Этот город уже был освобожден от боевиков в марте 2016 года, однако в декабре им снова удалось взять его под свой контроль. Первый раз террористы заняли Пальмиру в мае 2015-го.