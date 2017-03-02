Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры

Сирийские войска при поддержке российской авиации взяли под контроль город Пальмиру. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 2 марта агентство SANA сообщило о том, что сирийские войска одновременно с нескольких сторон вошли в исторический центр Пальмиры.

В ночь на 2 марта появились сообщения о том, что боевики «Исламского государства» покидают Пальмиру.

Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев отметил в комментарии Национальной службе новостей (НСН), что этот город сложно удерживать из-за его местонахождения. «Изолированным положением в пустыне обусловлено периодическое доминирование различных сил», — сказал он.

Сирийская армия вела наступление на Пальмиру с 6 февраля 2017 года. 27 февраля удалось захватить стратегически важную высоту 939,5 в районе города.

Пальмиру удалось ранее освободить от боевиков весной 2016 года, но в декабре они внезапным ударом вернули контроль над городом.