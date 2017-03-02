Сирийская армия заняла историческую часть Пальмиры

Подразделения сирийской правительственной армии взяли под контроль историческую часть города Пальмира, в которой расположены античные памятники. Об этом сообщает агентство SANA.

Наступление было предпринято одновременно с нескольких сторон, в результате чего боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), оставили свои позиции, понеся потери.

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В настоящее время инженерные подразделения проводят разведку и разминирование в освобожденных районах.

Ранее 2 марта сообщалось, что боевики ИГ начали оставлять свои позиции в окрестностях и жилых кварталах города.

Наступление под Пальмирой началось в середине января. и после паузы возобновилось 6 февраля. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре им удалось снова взять его под свой контроль.