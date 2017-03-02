Сирийская армия взяла под контроль историческую часть Пальмиры

Подразделения сирийской правительственной армии продолжают операцию по освобождению города Пальмира от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Видео публикует Ruptly. Как сообщается, наступающим удалось выбить боевиков ИГ из ряда стратегически важных населенных пунктов в окрестностях Пальмиры.

В то же время сирийское агентство SANA сообщило, что правительственные силы взяли под контроль историческую часть Пальмиры, в которой находятся античные памятники.