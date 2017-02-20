Четверо российских военных погибли в Сирии при подрыве на фугасе

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомашины на радиоуправляемом фугасе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в понедельник, 20 февраля. Цитаты из него приводит РИА Новости.

В результате взрыва еще два человека были ранены, за их жизнь борются российские медики. Машина следовала в составе колонны сирийских войск от аэродрома Тияс в город Хомс, сообщает Минобороны России. К моменту взрыва было пройдено около четырех километров.

5 февраля в СМИ появилась информация о гибели в Сирии пятерых российских военных, однако официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг эту информацию.

Россия наносит удары по террористическим группам в Сирии с 30 сентября 2015 года. На баз Хмеймим развернута авиабригада особого назначения, которая насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из запрещенных в России «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.