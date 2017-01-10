Российские военные вывели из Алеппо более 136 тысяч мирных жителей

В ходе освобождения Алеппо от боевиков российский Центр примирения враждующих сторон организовал безопасный выход из города более 136 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны, передает РИА Новости.

«Кроме того, во избежание напрасных человеческих жертв командованием группировки российских войск в Сирии совместно с сирийскими войсками проведена уникальная по масштабу и сложности гуманитарная операция, в ходе которой из Алеппо в провинцию Идлиб было вывезено 28,5 тысяч человек, среди которых боевики и члены их семей», — добавил начальник Генштаба.

Он также сообщил, что российские саперы в Алеппо очистили от мин и снарядов свыше полутора тысяч гектаров, обезвредив при этом более 23 тысяч взрывоопасных предметов.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня (к нему присоединилось 13 вооруженных формирований оппозиции) на всей сирийской территории вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

