Россия зафиксировала в Сирии 14 нарушений режима перемирия за сутки

За сутки Россия зафиксировала 14 нарушений режима перемирия в Сирии. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Хама — 8, Латакия — 2, Дамаск — 2, Алеппо — 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 нарушений, из них в провинциях: Хама — 5, Алеппо — 5, Дамаск — 4, Деръа — 1, Латакия — 1, Хомс — 1» — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение суток было подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Харф Радуи и Бейтрихан в провинции Латакия. Общее количество населенных пунктов, участвующих в процессе примирения, увеличилось до 1097.

7 января Минобороны России сообщило о тенденции к снижению числа нарушений режима прекращения огня на сирийской территории. При этом отмечалось, что за сутки Россия зафиксировала 10 нарушений.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня (к нему присоединилось 13 вооруженных формирований оппозиции) на всей сирийской территории вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.