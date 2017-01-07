Минобороны отметило тенденцию к снижению числа нарушений перемирия в Сирии

Минобороны России сообщило о тенденции к снижению числа нарушений режима прекращения огня на сирийской территории. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 7 января, сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня, повышению доверия между конфликтующими сторонами», — говорится в заявлении.

При это отмечается, что за сутки Россия зафиксировала 10 нарушений. Они произошли в провинциях Хама (пять), Латакия и Дамаск (по два), а также Алеппо (одно). Турецкая часть совместной комиссии насчитала 15 срывов договоренностей в Дамаске (семь), Алеппо (четыре), Дераа (два) и Идлибе (одно).

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В сообщении также говорится, что к режиму прекращения боевых действий за сутки присоединились два населенных пункта в Латакии. Кроме того, в Алеппо было доставлено 3,6 тонны гуманитарной помощи.

6 января за день Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия, а Турция — 21. Кроме того, 10 вооруженных формирований присоединились к режиму прекращения огня.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.