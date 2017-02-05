Минобороны назвало фальшивкой сообщения о гибели пяти российских военных в Сирии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о гибели пяти российских военных в Сирии. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает «Интерфакс».

Генерал-майор назвал эти сведения фальшивкой и «очередным информационным вбросом».

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — подчеркнул генерал-майор.

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Ранее ряд СМИ, в том числе портал Orient News, сообщили о гибели пяти российских военнослужащих. Отмечалось, что автомобиль с военными подорвался в 25 километрах к югу от Латакии. Инцидент якобы произошел минувшей ночью.

Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, развернув на базе Хмеймим авиабригаду особого назначения (в данный момент насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов). С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из «Исламского государства» и запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.

