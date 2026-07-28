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13:11, 28 июля 2026 (обновлено: 13:30, 28 июля 2026)Ценности

Бикини в стиле 50-х вернулись в моду

Vogue: Бикини в клетку в стиле 50-х вернулись в моду летом 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @bellahadid

Купальники в стиле 1950-х годов вернулись в моду летом 2026 года. Материал публикует журнал Vogue.

В текущем сезоне актуальными стали бикини в клетку, вдохновленные трендами середины прошлого века. По словам журналистов, долгое время подобные фасоны считались устаревшими, однако в настоящий момент на них обратили внимание инфлюэнсерши.

Так, в купальниках с данным принтом запечатлели на отдыхе американских манекенщиц Беллу Хадид и Кендалл Дженнер и избранницу актера Леонардо Ди Каприо итальянскую модель Витторию Черетти.

В июне редакторы журнала Vogue назвали одежду в стиле 1960-х и 1970-х годов трендом лета 2026 года.

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