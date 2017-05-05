Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии

Российская авиагруппа в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации сосредоточит усилия на деблокировании Дейр-эз-Зора и поддержке наступления на восток от Пальмиры. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«Установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований», — заявил Рудской.

По его словам, основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зора, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков. Также запланировано освобождение северо-восточных районов провинции Алеппо вдоль реки Евфрат.

Ранее, 4 мая, представители России, Турции и Ирана подписали в казахстанской Астане меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности). В четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.

Российская авиация в одностороннем порядке прекратила боевые вылеты в зонах деэскалации с 1 мая.