Сирийскую оппозицию обеспокоила целостность страны

Сирийская оппозиция заявила, что создание зон деэскалации может привести к расколу страны. Такое мнение в интервью Reuters высказал делегат от оппозиции на переговорах в Астане Усама Абу Зейд.

«Мы хотим, чтобы Сирия оставалась единой. Мы категорически выступаем против раздела Сирии. Мы не подписали заключенное здесь соглашение [о зонах деэскалации] и никогда его не подпишем — до тех пор, пока Иран остается страной-гарантом», — подчеркнул он.

Меморандум о создании зон деэскалации был подписан в Астане в четверг, 4 мая. С российской стороны подпись поставил специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с турецкой — замминистра иностранных дел Седат Онал, с иранской — его тегеранский коллега Хосейн Ансари.

Не обошлось и без инцидентов: два делегата от сирийской вооруженной оппозиции демонстративно покинули зал в знак протеста против участия во встрече Ирана в качестве страны-гаранта.

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Ранее 4 мая сообщалось, что Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по всем пунктам соглашения. Следующую встречу планировалось провести в июне, доработав к тому моменту отдельные пункты меморандума, однако работу удалось завершить досрочно.

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.