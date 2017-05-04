Подписан меморандум о зонах деэскалации в Сирии

В Астане страны-гаранты прекращения огня в Сирии подписали меморандум о создании зон деэскалации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это произошло на пленарном заседании встречи «Астана-4». С российской стороны текст подписал специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с турецкой — замминистра иностранных дел Седат Онал, с иранской — его тегеранский коллега Хосейн Ансари.

Не обошлось и без инцидентов: два делегата от сирийской вооруженной оппозиции демонстративно покинули зал в знак протеста против участия во встрече Ирана в качестве страны-гаранта.

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Ранее 4 мая сообщалось, что Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по всем пунктам соглашения. Следующую встречу планировалось провести в июне, доработав к тому моменту отдельные пункты меморандума, однако работу удалось завершить досрочно.

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его плану, они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда в российской Госдуме эту идею сочли бесполезной, а президент Сирии Башар Асад назвал ее нереалистичной.