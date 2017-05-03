Путин и Эрдоган понадеялись на создание зон безопасности в Сирии

Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии. Об этом по итогам переговоров в Сочи сообщили президенты двух стран — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Содержание беседы передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что непосредственно участники конфликта, которые собрались сегодня в Астане, примут окончательное решение, потому что в конечном итоге только от них зависит, какова будет судьба их страны», — рассказал Путин. По его словам, Москва провела предварительные консультации о создании таких зон с Дамаском и Тегераном, кроме того, это же решение поддерживает Вашингтон.

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«Что касается полетов авиации — если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет, при условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности», — отметил также российский лидер.

РИА Новости сообщает, что речь идет о создании четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны — по данным источника агентства в рядах сирийской оппозиции, эта идея была предложена Россией. Ее поддержали в Совете Федерации.

Еще раньше, 26 января, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его плану они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда в российской Госдуме эту идею сочли бесполезной, а президент Сирии Башар Асад назвал ее нереалистичной.