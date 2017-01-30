Дамаск назвал «зоны безопасности» в Сирии нарушением суверенитета

Сирийское правительство расценило планы США по созданию «зон безопасности» для беженцев как нарушение суверенитета страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство SANA.

По мнению официального Дамаска, подобного рода действия необходимо сперва согласовать с властями Сирии, в противном случае они вместо заявленной цели приведут лишь к нарастанию напряженности и обострению обстановки. Как сообщают сирийские СМИ, это мнение поддержали представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по итогам встречи в Дамаске.

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25 января в интервью ABC News президент США Дональд Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты тех, кто бежит от насилия. Он также отметил, что Европа сделала огромную ошибку, позволив перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока. «Я не хочу, чтобы это случилось здесь», — подчеркнул он.

В воскресенье, 29 января, Трамп заручился согласием на создание зон безопасности в Сирии и Йемене саудовского короля Салмана. Эту идею также поддержал наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Зайд аль-Нахайян.