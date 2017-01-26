Обещанные Трампом зоны безопасности в Сирии сочли бесполезными

Властям США следует заняться взятием иракского Мосула, а также более тщательным планированием воздушных ударов, от которых зачастую вместо террористов страдает мирное население. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») в четверг, 26 января.

«Сейчас такая "помощь" со стороны Соединенных Штатов ни России, ни нашим партнерам, которые действительно ведут борьбу с террористами на многострадальной земле Сирийской Арабской республики (САР), не нужна», — сказал депутат, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о возможности создания зон безопасности в Сирии.

По мнению Красова, победить международный терроризм в республике и других странах можно было намного быстрее, если бы американская сторона с самого начала прислушалась к словам президента России Владимира Путина о необходимости формирования антитеррористической группировки.

«Хотелось бы пожелать успехов новому президенту США Дональду Трампу и той коалиции, которую возглавили американцы, на не менее многострадальной земле Ирак, пожелать им успехов во взятии города Мосул и решении ряда задач по уничтожению террористических организаций, к возникновению которых они имели прямое и косвенное отношение», — добавил парламентарий.

Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о зонах безопасности в САР, посоветовал США просчитать все возможные последствия. Он также сообщил, что Вашингтон не советовался с Москвой по этому вопросу.

Днем ранее Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. Согласно пока не подписанному американским президентом документу, с которым ознакомился Reuters, они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах.