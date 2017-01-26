В Кремле дали Трампу совет насчет зон безопасности в Сирии

США следовало бы просчитать все возможные последствия от создания зон безопасности в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Важно, чтобы это не усугубило ситуацию c беженцами», — сказал он. На вопрос о том, советовался ли Вашингтон с Москвой по этому поводу, Песков ответил отрицательно.

Представитель Кремля также отметил, что договоренностей о телефонном разговоре между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом достигнуто не было.

В среду, 25 января, Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. Он также отметил, что Европа сделала огромную ошибку, позволив перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока. «Я не хочу, чтобы это случилось здесь», — подчеркнул он.

Судя по пока не подписанному Трампом документу, с которым ознакомился Reuters, американский лидер поручит Пентагону и Госдепу выработать план по установлению зон безопасности. На это у американского министра обороны и главы внешнеполитического ведомства будет 90 дней. Согласно проекту указа, безопасные районы должны быть созданы в самой Сирии, а также в близлежащих государствах. В них вынужденные переселенцы смогут переждать, пока их не вернут на родину, либо не примут у себя другие страны.

Reuters указывает, что этот шаг может привести к усилению военного вмешательства США в гражданскую войну в Сирии — это то, чего пытался избежать предшественник нынешнего хозяина Белого дома Барак Обама.