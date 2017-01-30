Саудовская Аравия поддержала создание зон безопасности в Сирии и в Йемене

Саудовский король Салман после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал создание зон безопасности для беженцев в Сирии и Йемене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

В тексте также сообщается, что стороны договорились укреплять совместные усилия по противодействию распространению боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на Ближнем Востоке. Вашингтон и Эр-Рияд согласились, что необходимо противостоять «дестабилизирующим действиям Ирана» в регионе. Саудовский СМИ, в свою очередь, отмечают, что лидеры США и Саудовской Аравии обсудили стратегические отношения между странами и что Эр-Рияд согласился на создание зоны безопасности в Сирии, не упоминая при этом Йемен. Разговор продолжался более часа.

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Кроме того, Трамп пообщался с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом ибн Зайдом аль-Нахайяном. Как следует из слов принца, которые цитирует пресса ОАЭ, речь шла о противодействии «Братьям-мусульманам». Мухаммед также поддержал идею американского президента о создании зон безопасности для беженцев.

В среду, 25 января, в интервью ABC News Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты тех, кто бежит от насилия. Он также отметил, что Европа сделала огромную ошибку, позволив перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока. «Я не хочу, чтобы это случилось здесь», — подчеркнул он.

27 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приостанавливается иммиграция в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.