СМИ сообщили о достижении консенсуса гарантами перемирия в Сирии

Страны-гаранты соглашения о прекращении огня в Сирии на встрече в Астане пришли к консенсусу по меморандуму о зонах деэскалации в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, близкий к переговорным кругам.

По его словам, государства-гаранты — Россия, Иран и Турция — достигли консенсуса по всем пунктам документа. Следующая встреча в Астане пройдет в начале июня — к этому времени планируется существенно доработать отдельные пункты меморандума. В частности, неясно, какие именно силы должны находиться на границах зон безопасности.

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Ранее, 3 мая, в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. По его плану, они должны быть расположены как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда в российской Госдуме эту идею сочли бесполезной, а президент Сирии Башар Асад назвал ее нереалистичной.