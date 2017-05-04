Россия допустила отправку своих наблюдателей к зонам безопасности в Сирии

Россия готова направить наблюдателей на периметры зон безопасности в Сирии, меморандум о создании которых был принят ранее в четверг, 4 мая, в Астане. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Он добавил, что возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса, то есть это решение должно быть единогласно принято Турцией, Россией и Ираном.

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По словам Лаврентьева, все боевые действия в зонах безопасности должны прекратиться с 6 мая. «Мы находимся только в начале пути. Требуется время для того, чтобы определить реальные линии, которые будут очерчивать зоны деэскалации», — пояснил он.

Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии подписали три страны-гаранта — Россия, Турция и Иран. Два делегата от сирийской вооруженной оппозиции демонстративно покинули зал в знак протеста против участия во встрече Ирана. Лаврентьев охарактеризовал эти действия как несдержанность и отсутствие опыта политико-дипломатической работы.

Исходя из текста меморандума, на который ссылается РИА Новости, зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.