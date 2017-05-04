Представитель Путина заподозрил оппозицию Сирии в нехватке опыта в дипломатии

Сирийская оппозиция покинула зал заседаний из-за отсутствия дипломатического опыта. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Его слова в четверг, 4 мая, цитирует ТАСС.

«Я бы охарактеризовал это просто как элемент несдержанности и отсутствие опыта политико-дипломатической работы, — объяснил дипломат. — Я не думаю, что это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии».

Ранее представитель сирийской оппозиции заявил, что уход ее представителей с переговоров являлся знаком протеста против возможного раскола страны и участия Ирана в соглашении в качестве страны-гаранта.

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Меморандум о создании зон деэскалации был подписан в Астане в четверг, 4 мая. С российской стороны подпись поставил специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с турецкой — замминистра иностранных дел Седат Онал, с иранской — его тегеранский коллега Хосейн Ансари.

Ранее 4 мая сообщалось, что Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по всем пунктам соглашения. Следующую встречу планировалось провести в июне, доработав к тому моменту отдельные пункты меморандума, однако работу удалось завершить досрочно.

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание четырех зон снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.