Минобороны России узнало про сговор ИГ с курдами о выходе из Ракки на Пальмиру

Группировка «Исламское государство» договорилась с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, российские военные в Сирии приняли меры для предотвращения этого. Об этом РИА Новости сообщил источник в Минобороны России.

«По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ достигнута договоренность об открытии для них безопасного "южного коридора". Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии, что они направятся в район Пальмиры», — отметил собеседник агентства.

Материалы по теме Между Пальмирой и не Пальмирой Что делать сирийской армии после штурма Алеппо

Источник добавил, что после получения этих сведений командование российской группировки войск в Сирии приняли меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении. В частности, российская авиация в четверг, 25 мая, уничтожила 32 пикапа и более 120 боевиков «Исламского государства», направлявшихся из Ракки в сторону Пальмиры.

Собеседник агентства подчеркнул, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться. Российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов Ракки в сторону Пальмиры, были усилены все виды разведки. На возможных маршрутах выхода боевиков круглосуточно работают российские беспилотные летательные аппараты.

Самолеты и вертолеты ВКС России и подразделения Сил специальных операций привлечены к уничтожению групп боевиков ИГ в этом районе, сообщил собеседник агентства.

Пальмира — сирийский город, который находился под контролем ИГ с мая 2015 года. Он был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру, после чего для участия в разминировании города в Сирию были отправлены российские саперы.

Ракка — захваченный террористами ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Захват Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии. Курдские формирования в составе «Сирийских демократических сил» являются наземной частью сил, находящихся под управлением коалиции.

ИГ в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.