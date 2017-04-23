Сирийская армия разбила крупнейший оплот боевиков в провинции Хама

Сирийская армия при поддержке союзных сил освободила от боевиков поселение Хальфая и семь соседних с ним населенных пунктов на севере провинции Хама. Об этом сообщает в воскресенье, 23 апреля, Sana со ссылкой на военный источник.

По его информации, правительственные силы разбили последний крупный оплот боевиков «Джабхат ан-Нусры» в регионе. В результате проведенной операции были убиты и ранены сотни боевиков, оставшиеся бежали, бросив оружие.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Армии удалось захватить семь минометов и две машины с пулеметами. Были также уничтожены 58 транспортных средств, три танка, заминированный автомобиль и три склада с боеприпасами.

Саперы приступили к разминированию улиц и домов.

2 марта стало известно, что Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили операцию по взятию Пальмиры. Этот город уже освобождали от боевиков в марте 2016 года, однако в декабре им снова удалось отвоевать его. Первый раз террористы заняли Пальмиру в мае 2015-го.