ВВС Израиля нанесли ракетный удар по армии Сирии в районе Голанских высот

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям армии Сирии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра в районе Голанских высот. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

«Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18:45 по одной из позиций нашей армии, что привело к материальным потерям», — заявил собеседник агентства, добавив, что ракеты были запущены в то время, как сирийские военные отражали атаку террористов.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что войска еврейского государства обстреляли приграничные районы Сирии после того, как оттуда были выпущены несколько минометных снарядов по контролируемой Израилем территории Голанских высот. Израильские военные полагают, что обстрел со стороны Сирии не был преднамеренным, а снаряды долетели случайно во время боев между правительственными войсками и силами оппозиции.

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17 марта самолеты израильских ВВС при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что рейд был предпринят «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"». Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские ПВО, если они снова будут применены против ВВС страны. Президент Сирии Башар Асад назвал защиту границ страны его правом и обязанностью. «Защита наших границ — это наше право и обязанность. Если мы не будем этого делать как власти, то сирийский народ должен будет осудить нас», — заявил он.