Израильские самолеты подверглись ракетному обстрелу с территории Сирии

Израильские боевые самолеты в ночь на пятницу, 17 марта, подверглись ракетному обстрелу с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное Армией обороны Израиля.

Со стороны Израиля потерь нет. Одна из ракет, выпущенных с земли, была сбита противоракетной обороной этой страны.

«Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой», — отмечается в сообщении.

Как рассказали агентству в пресс-службе армии, сирены тревоги и звуки взрывов, которые были слышны на восточных рубежах, контролируемых Израилем, в том числе в долине реки Иордан, явились результатом этого инцидента.

Отношения между Сирией и Израилем остаются напряженными, в частности, из-за территориального спора по поводу Голанских высот. Израиль в 1967 году оккупировал их по итогам Шестидневной войны, однако Дамаск продолжает считать эти территории своими.